СМИ: сын Каддафи призвал РФ поддержать план по разрешению кризиса в Ливии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сын свергнутого ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам призвал Россию поддержать план по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabia со ссылкой на представителя ближайшего окружения Сейфа аль-Ислама Мухаммеда аль-Кайлючи.

По его словам, сын бывшего ливийского лидера представил свое видение разрешения политического кризиса в стране. "Оно базируется на двух основных моментах: успехе диалога по национальному примирению, в который должны быть вовлечены все враждующие стороны без исключения, и проведении прозрачных выборов", - отметил аль-Кайлючи. Он также заявил, что "Сейф аль-Ислам поддерживает международную дорожную карту политического урегулирования, инициированную спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе".

Сын убитого осенью 2011 года Муаммара Каддафи не появлялся на публике после освобождения из тюрьмы в Зинтане в июне 2017 года, где он удерживался с момента свержения режима.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие, действуют два правительства. Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи признано международным сообществом. Параллельный кабинет министров Абдуррахмана Абдаллы ат-Тани выступает совместно с Палатой представителей (парламентом в Тобруке) и поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. До сих пор попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения не принесли результатов.