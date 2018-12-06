Генсек НАТО заявил, что создание армии Косова подорвет перспективы его интеграции в альянс

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Создание армии самопровозглашенного Косово подорвет перспективы его интеграции в альянс и идет вразрез с рекомендациями большинства стран НАТО. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем.

"Я обратил внимание господина Харадиная на его план трансформировать силы безопасности Косово в армию. Я отметил, что это действие неудачно по времени, идет против рекомендаций большинства стран НАТО и будет иметь негативные последствия для перспектив евроатлантической интеграции Косово. Я подчеркнул, что если мандат сил безопасности Косово изменится, то НАТО придется пересмотреть уровень своего взаимодействия с ними", - говорится в заявлении Столтенберга, распространенном по итогам этого разговора.

Столтенберг также отметил, что провел разговор и с президентом Сербии Александром Вучичем. Он отметил, что призвал обоих лидеров "проявлять сдержанность и избегать провокационных заявлений и действий". Он также призвал обоих продолжать диалог при посредничестве ЕС, отметив, что мир между Сербией и Косово является основной для мира на Балканах.

Международные Силы для Косова (KFOR) под командованием НАТО в настоящее время обеспечивают безопасность и свободу передвижения в крае, сохраняя там военное присутствие в соответствии с мандатом СБ ООН. Что касается возможного вступления Косово в НАТО, то его возможности пока даже не просматриваются, поскольку пять государств альянса не признают независимость Косово, однако это может измениться, если под давлением ЕС и НАТО Косово признает Белград, что фактически является условием вступлением Сербии в Евросоюз.

Ранее МИД РФ заявил в комментарии, что реализация планов Приштины по созданию вооруженных сил грубо нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию. "Приштина анонсировала планы принятия 14 декабря решения о формировании косовских "вооруженных сил", - отметили в дипведомстве. - Такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем".

МИД России предупредил о возможных самых тяжелых последствиях не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом. Он также подчеркнул ответственность сил KFOR, которые, в соответствии с мандатом ООН обязаны в случае появления такой структуры как армия Косово незамедлительно принять всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения.