Джонсон извинился перед британскими депутатами за позднее декларирование $66 тыс.

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон принес извинения депутатам парламента за позднее декларирование дохода в размере более £52 тыс. ($66,2 тыс.). Британский политик выступил в четверг в Палате общин по рекомендации парламентского комитета, регулирующего нормы поведения депутатов.
"Я полностью признаю, что задержка произошла в нарушение правил Палаты общин. Я благодарен комитету за признание, что у меня не было намерения ввести в заблуждение парламент. Я приношу полные и безоговорочные извинения", - сказал Джонсон.
Согласно кодексу поведения депутатов Палаты общин, парламентарии должны предоставить информацию об источниках своих доходов в течение одного месяца после их избрания или в течение 28 дней, если в этом плане произошли какие-либо изменения. Парламентский комитет ранее выявил, что Джонсон не уложился в указанные сроки и с опозданием задекларировал девять платежей, перечисленных ему за его работу в качестве колумниста в газете The Daily Telegraph.
Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле этого года, поскольку не согласился с положениями плана премьер-министра Терезы Мэй по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Таким образом политик провел во главе Форин-оффиса почти два года. Сейчас он является рядовым депутатом Палаты общин от правящей Консервативной партии и последовательно выступает с критикой в адрес британского премьера относительно осуществления Brexit. Сам же Джонсон является евроскептиком и сторонником так называемого "жесткого" сценария Brexit, при развитии которого Великобритания приобрела бы полную политическую и экономическую независимость от ЕС.