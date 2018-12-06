США провели внеплановый полет над Украиной в рамках Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты провели внеплановый полет над территорией Украины в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.
"Сегодня США и союзники провели внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить приверженность США [помогать] Украине и другим государствам-партнерам. Соединенные Штаты полны решимости поддерживать безопасность европейских стран", - отмечается в документе, озаглавленном как "Заявление Министерства обороны о полете над Украиной в рамках Договора по открытому небу".
"Неспровоцированное нападение со стороны России на украинские корабли в Черном море около Керченского пролива является актом опасной эскалации в рамках все более провокационной и представляющей угрозу деятельности", - утверждает американское военное ведомство. "Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, но это невозможно до тех пор, пока ее незаконные и дестабилизирующие действия продолжаются на Украине и в других местах", - заявили в Пентагоне.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.