Могерини заявила, что сохранение ДРСМД представляет общий интерес для России и Евросоюза

Трамп убежден, что "охота на ведьм" в связи с Россией негативно сказалась на его рейтинге

По мнению президента США, в случае отсутствия расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, деятельность главы государства одобряли бы 75% американцев

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