Могерини заявила, что сохранение ДРСМД представляет общий интерес для России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - в общих интересах России и Евросоюза, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Верховный представитель подчеркнула, что договор является ключевым элементом европейской безопасности и что в интересах всех сторон его полное выполнение", - говорится в сообщении пресс-службы Могерини по итогам встречи, прошедшей в четверг на полях Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане.
Отмечается, что в ходе встречи также обсуждалась ситуация на Украине, включая последствия инцидента в Керченском проливе, положение дел в Сирии и вокруг ядерной сделки с Ираном.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США немедленно выразил выразил Лондон.