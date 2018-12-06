Нетаньяху призвал к дополнительным санкциям против движения "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в четверг к введению дополнительных санкций против ливанского шиитского движения "Хезболлах" и потребовал от властей Ливана прекратить поддержку этой организации. Соответствующее заявление он сделал во время посещения с иностранными послами в еврейском государстве места проведения операции "Северный щит" у границы с Ливаном, где, как утверждают израильские военные, обнаружен прорытый боевиками "Хезболлах" тоннель.

"Израиль ожидает однозначного осуждения "Хезболлах" и введения дополнительных санкций, а также требования от правительства Ливана прекратить предоставление кредита, который он дает на своей территории для нападений на Израиль", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия. "Все это будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по требованию Израиля", - добавил премьер, отметив, что это - "важный политический и дипломатический шаг, дополняющий технические и оперативные усилия [Израиля] по ликвидации "тоннельного оружия" "Хезболлах" и Ирана".

"Мы систематически и решительно лишаем наших врагов - и ХАМАС, и "Хезболлах", - тоннелей, - продолжил израильский премьер. - Мы будем действовать по необходимости, тот, кто нападает на нас, сам будет виноват в своей гибели, и "Хезболлах", и ХАМАС знают об этом".

4 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого, по утверждению военных, из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил на брифинге, что армия начала операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей "Хезболлах".

"Данная операция только началась, но по ее завершению тоннели, в которые "Хезболлах" так много инвестировало, больше не будут существовать и не будут эффективны", - сказал в четверг Нетаньяху. Он также сообщил, что заявил сопровождавшим его послам, что они "должны однозначно осудить агрессию со стороны Ирана, "Хезболлах" и ХАМАС и ввести санкции против них". По информации газеты Yedioth Ahronoth, Нетаньяху в поездке в район проведения операции "Северный щит" сопровождали 25 иностранных послов, включая главу российской дипмиссии в Государстве Израиль Анатолия Викторова.