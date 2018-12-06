Трамп убежден, что "охота на ведьм" в связи с Россией негативно сказалась на его рейтинге

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, если бы не расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, которым занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом американский лидер написал в четверг на своей странице в сети Twitter.

"Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией, и учитывая все то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%", - убежден Трамп. "Это называется гонения на президента!" - добавил он.

Трамп сослался на итоги опроса исследовательской службы Rasmussen, согласно которым число американцев, одобряющих деятельность Дональда Трампа на посту президента США, достигло 50%.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России и США.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.