ВМС США выступают за расширение контактов с коллегами из России и Китая

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Командование Военно-морских сил США выступает за расширение профессиональных контактов с ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в целях предотвращения возможных инцидентов. Об этом заявил в четверг на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне министр американских ВМС Ричард Спенсер.

"Для некоторых людей, не владеющих данной тематикой, это является сюрпризом, но мы поддерживаем связь со многими своими конкурентами на профессиональной основе - каждый вид Вооруженных сил [США]. Мы на регулярной основе ведем переговоры с Россией относительного безопасности судоходства в Беринговом проливе. У нас были переговоры, каналы переговоров, и они все еще сохраняются, хотя частота контактов колеблется, с коллегами в Китае", - сказал Спенсер.

"Мы должны гарантировать, что продолжаем эти [контакты] и расширяем их, когда есть такая возможность. Я имею в виду профессиональные контакты, призванные не допустить того, чтобы из-за какого-то одного командира корабля возникает международный кризис. В этом заключается основная цель", - подчеркнул министр.

Спенсер также курирует другой вид американских Вооруженных сил - Корпус морской пехоты. Он не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны США Джеймсу Мэттису.