Венесуэла заинтересована в модернизации вооружений, поставленных из России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы заинтересованы в модернизации наземных и воздушных систем, ранее поставленных из России, сообщил министр обороны республики генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес во время переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Москве в четверг.

"Вчера, когда шли переговоры между нашими президентами, появилось много вопросов в военной сфере, в частности, по вопросам, связанным с углублением взаимодействия в обслуживании оборудования, поставленного из России в нашу страну. Это системы наземного базирования, воздушные системы. И мы пришли к тому, что нам потребовалась их модернизация и обновление имеющихся систем", - сказал Падрино Лопес.

Он отметил, что приехал в составе делегации во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и встреча с министром обороны РФ изначально не планировалась. "Наша встреча не была запланирована, однако появились вопросы в рамках обсуждения наших президентов", - сказал генерал.

По его словам, у двух стран есть отношения, но их хотелось бы "углубить, сделать более эффективными".

"Мы развиваемся в тех сферах, которые обсуждаем. В последний раз мы обсуждали вопросы, связанные с обменом опытом российских летчиков, в том числе на их опыте работы в Сирии. Вчера в Венесуэле мы приняли делегацию ваших летчиков, которые смогли поделиться с нами своим опытом. Это было очень интересно и полезно для того, чтобы поддерживать сотрудничество", - отметил министр обороны Венесуэлы.

Он также подчеркнул, что это третий его визит в Россию. "И каждый раз очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Москве, в России. Нам нравится, как проводится здесь обучение, и мы довольны обменом информацией", - сказал военачальник.

Боеготовность вооруженных сил Венесуэлы

Лопес заявил, что Россия помогла Венесуэле поднять боеготовность национальных Вооруженных сил, сегодня они способны поддерживать мир и порядок в своей стране. "На данном этапе вооруженные силы Венесуэлы поднялись на соответствующий уровень, и служба в них является достаточно престижной. Все это было сделано и благодаря поддержке Российской Федерации", - сказал министр обороны Венесуэлы.

При этом он подчеркнул, "что на данном этапе подготовленность вооруженных сил Венесуэлы отвечает современной доктрине, и они готовы к поддержанию мира и порядка в своей стране".

Подводя итоги переговоров с Сергеем Шойгу, министр сказал: "Если говорить о каких-то результатах, то я хотел бы отметить, что эти результаты достигаются и были достигнуты в течение длительного времени. Все началось еще с отношений, когда у власти был Уго Чавес, и сейчас эти отношения продолжают расширяться при власти господина (Николаса) Мадуро - главнокомандующего вооруженными силами республики Венесуэла".

Пользуясь случаем, министр поприветствовал "всех представителей российских вооруженных сил и весь российский народ".