Глава МИД Молдавии призвал к выводу российских военных из Приднестровья

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Молдавия будет добиваться полного и безусловного вывода российских военных и миротворцев из приднестровского региона. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Тудор Ульяновский на заседании Совета МИД ОБСЕ в четверг.

"Мы продолжим добиваться полного и безусловного вывода российских военных с территории Республики Молдова (РМ) и трансформации действующей миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом", - сказал Ульяновский. Он выразил уверенность, что это будет способствовать повышению уровня безопасности в регионе, напомнив, что призыв к "выводу иностранных вооруженных сил с территории РМ" содержится в резолюции Генассамблеи ООН, принятой в июне этого года.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния на Днестре в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

Там также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся здесь со времен распада Советского Союза. Начавшиеся утилизация и вывоз вооружений были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Позицию правительства относительно военных РФ в Приднестровье критикует президент Молдавии Игорь Додон. Он считает, что говорить о свертывании действующей миротворческой операции можно только после полного урегулирования конфликта, называя подобные призывы популистскими и провокационными. Категорически против вывода миротворцев РФ выступает и Тирасполь, где миротворцев расценивают как гарантию мира.

Сегодня российские военные фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.