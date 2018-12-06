Израиль потребовал от сил ООН обеспечить нейтрализацию тоннелей "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава северного командования израильской армии генерал-майор Йоэль Стрик потребовал в четверг от Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обеспечить нейтрализацию прорытого в Израиль боевиками "Хезболлах" тоннеля на ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Стрик встретился с руководителем ВСООНЛ итальянским генералом Стефано дель Колем и показал ему район, где был обнаружен ранее на этой неделе тоннель "Хезболлах", прорытый на израильскую территорию от деревни Кафр-Кела [в Ливане], - говорится в распространенном военными коммюнике. - Глава северного командования предоставил главе ВСООНЛ визуальные данные о шиитской деревне Рамие, выделив группу строений, от которых роется еще один тоннель на израильскую территорию, и потребовал, чтобы ВСООНЛ гарантировали нейтрализацию этого предназначенного для атак тоннеля с ливанской стороны". Он добавил, что "любой, кто приближается к подземным ходам, подвергает свою жизнь опасности". "Ливанское правительство ответственно за благополучие жителей районов, прилегающих к этим тоннелям", - отметил Стрик.

Глава северного командования также передал ВСООНЛ "решительный протест израильской армии в отношении нарушения суверенитета Израиля с целью нанесения ущерба его гражданскому населению, а также отметил, что это является еще одним доказательством серьезных нарушений со стороны "Хезболлах" резолюций ООН, прежде всего резолюции Совета Безопасности ООН 1701", добавили в армейской пресс-службе. "Армия Израиля считает правительство и вооруженные силы Ливана, а также ВСООНЛ ответственными за все события, источником которых является территория Ливана, а также за обеспечение выполнения резолюции 1701", - добавили военные.

4 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого, по утверждению военных, из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил, что армия начала операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей "Хезболлах".

6 декабря Конрикус сообщил на брифинге для иностранных журналистов, что израильские военные в настоящий момент действуют "в трех районах у "голубой линии", разделяющей Израиль и Ливан. При этом он положительно ответил на вопрос о том, можно ли утверждать, что израильские военные уже обнаружили три тоннеля "Хезболлах", прорытые на территорию еврейского государства.