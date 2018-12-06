ABC: Госдеп в курсе сообщений о гибели гражданки США в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США осведомлен о сообщениях, касающихся гибели гражданки США в Сирии. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC.
Телекомпания приводит информацию от неправительственной организации "Сирийская сеть за права человека", согласно которой уроженка Сирии Лайла Швекани, проживавшая в пригороде Чикаго и имевшая американское гражданство, вернулась на родину в 2015 году, была задержана властями республики в феврале 2016 года и умерла в декабре того же года.
В Госдепартаменте телекомпании ABC подтвердили, что им "известно о сообщениях по поводу смерти гражданки США, арестованной сирийским режимом". В то же время, как отмечалось в репортаже, в американском внешнеполитическом ведомстве отказались от дальнейших комментариев.