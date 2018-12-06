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Глава МИД Латвии обсудил с комиссаром ОБСЕ перевод русских школ на латышский язык обучения

Эдгарс Ринкевичс отметил, что принятая реформа образования в Латвии предоставит равные возможности всем выпускникам школ без какой бы то ни было дискриминации

РИГА, 6 декабря. /ТАСС/. Перевод школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения будет осуществлен последовательно и отвечает международным обязательствам. Об этом заявил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс во время встречи с верховным комиссаром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств Ламберто Заньером.

Как сообщает в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства страны, встреча Ринкевичса с Заньером состоялась во время заседания Совета министров ОБСЕ в Милане. Стороны обсудили реформу образования в школах нацменьшинств в Латвии.

"Министр выразил уверенность в том, что недавно принятая реформа, устанавливающая в том числе постепенный переход на обучение на государственном языке в школах нацменьшинств в Латвии, будет проведена последовательно и отвечает международным обязательствам. В то же время министр подтвердил, что принятая реформа образования в Латвии предоставит равные возможности всем выпускникам школ без какой бы то ни было дискриминации", - указывает МИД страны.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

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