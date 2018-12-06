Великобритания вложит дополнительные $510 млн в программу замены подводных ракетоносцев

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании выделит дополнительные £400 млн ($511 млн по текущему курсу) на осуществление программы замены своих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Гэвина Уильямсона, которое было распространено министерством в четверг.
Средства предназначены для финансирования идущей сейчас фазы строительства атомных ракетоносцев нового поколения. Помимо этого, £25 млн ($32 млн) потратят на учреждение академии, где будут повышать квалификацию специалисты, которым предстоит работать с новыми подлодками в будущем. Субмарины типа Dreadnought с баллистическими ракетами должны к началу 2030-х годов заменить четыре британские подлодки типа Vanguard.
"Инвестиции в размере £400 млн гарантируют, что программа Dreadnought продолжит осуществляться в соответствии с намеченным планом, и в ближайшие десятилетия мы продолжим располагать силами ядерного сдерживания морского базирования", - сказал Уильямсон.
В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от шотландского города Глазго. Британские власти запланировали потратить на программу замены устаревающих ракетоносцев, которые были спущены на воду в 1990-х годах, в общей сложности £41 млрд ($53 млрд), из которых £31 млрд (более $40 млрд) уйдет на строительство новых лодок. Ключевые компоненты для субмарин, включая системы ракет Trident с ядерными боеголовками, Британии предоставляют США.