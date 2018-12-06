Литва хочет закрыть въезд в страну для россиян, связанных с инцидентом в Азовском море

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Литва намерена применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые имели отношение к задержанию трех украинских военных судов, нарушивших установленные в Керченском проливе правила. Об этом в четверг на своем сайте сообщил МИД балтийской республики.
"МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц", - отметило внешнеполитическое ведомство.
МИД также сообщил, что Литва после инцидента на Азовском море "активно консультируется с другими членами международного сообщества по ответным мерам к России".
Согласно литовским СМИ, в санкционный список могут быть включены около двадцати человек.
Как ранее ТАСС пояснила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, список нежелательных в Литве лиц не является гласным документом, поэтому включенный в него человек может узнать о том, что его в Литву не впустят, при пересечении границы.