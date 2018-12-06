Палата представителей согласилась продлить на две недели финансирование правительства США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о бюджете, который отложит на две недели приостановку работы ряда учреждений федерального правительства, которая в противном случае произошла бы 7 декабря. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.
Законопроект продлевает до 21 декабря финансирование на текущем уровне ряда ведомств, в том числе Государственного департамента, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности, министерства торговли. Издание отмечает, что Сенат Конгресса, как ожидается, сегодня тоже проголосует за эту меру.
Как сообщала ранее газета The Washington Post, представители Конгресса и Белого дома ранее обсуждали возможность принятия бюджета сроком на одну или две недели, чтобы отложить приостановку работы федерального правительства до тех пор, пока Вашингтон не простится с бывшим президентом страны Джорджем Бушем - старшим, который скончался 30 ноября. Издание отмечало, что в подобных ситуациях представители Республиканской и Демократической партий США склонны на время забывать о разногласиях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если законодательный орган не одобрит выделение $5 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой.
41-й президент США Джордж Буш - старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. На посту главы государства он провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I и СНВ-II). В последние годы Буш-старший страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.