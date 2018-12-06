Сенат Конгресса США согласился продлить на две недели финансирование правительства

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о бюджете, который отложит на две недели приостановку работы ряда учреждений федерального правительства, которая в противном случае произошла бы 7 декабря. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.
Законопроект продлевает до 21 декабря финансирование на текущем уровне ряда ведомств, в том числе Государственного департамента, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности, министерства торговли. Теперь законопроект должен быть до вечера пятницы подписан президентом страны Дональдом Трампом, чтобы вовремя вступить в силу. Ранее в четверг законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США.
Как сообщала газета The Washington Post, представители Конгресса США и Белого дома ранее обсуждали возможность принятия бюджета сроком на одну или две недели, чтобы отложить приостановку работы федерального правительства до тех пор, пока Вашингтон не простится с бывшим президентом страны Джорджем Бушем - старшим. Издание отмечало, что в подобных ситуациях представители Республиканской и Демократической партий США склонны на время забывать о разногласиях.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если законодательный орган не одобрит выделение $5 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой.
41-й президент США Джордж Буш - старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. На посту главы государства он провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). В последние годы Буш-старший страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.