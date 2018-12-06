Посол США в РФ: решение по ДРСМД не означает отказ Вашингтона от контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не означает, что Вашингтон отказывается от контроля над вооружениями. Об этом заявил в четверг во время телефонного брифинга для журналистов посол США в РФ Джон Хантсман.
"Это не означает, что мы отходим от контроля над вооружениями. Мы делаем это для того, чтобы сохранить жизнеспособность и целостность соглашений по контролю над вооружениями в целом. Мы остаемся приверженными контролю над вооружениями", - сказал он. "Нам нужен надежный партнер, но мы не видим его в лице России", - утверждал Хантсман.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент РФ Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, указал Путин.