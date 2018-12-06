США не уточняют, создают ли новые ракеты, нарушающие параметры ДРСМД

Сообщения американских средств массовой информации на эту тему прокомментировала на состоявшемся в четверг специальном телефонном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Однако она ушла от прямого ответа на данный вопрос. Брифинг был посвящен решению США выйти из ДРСМД под предлогом того, что его положения не выполняет Россия. Ведущая брифинга - руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт - не предоставила возможность задать вопрос ни одному из российских журналистов.

"Юридическое последствие того, что мы приостанавливаем [выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД], заключается в том, что мы более не обязаны выполнять положения договора. Договор остается в силе на этот 60-дневный период", - сказала в первую очередь Томпсон.

"По следующим шагам, касающимся финансирования, создания и развертывания этих систем, я бы рекомендовала обращаться к своим партнерам в министерстве обороны США", - отметила далее заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, имея в виду крылатые ракеты наземного базирования, к разработке которых, согласно данным печати, приступает Вашингтон. "Но у меня есть полная уверенность, что они [сотрудники Пентагона] сделают все необходимое, чтобы обеспечить нашу безопасность и процветание. Повторяю, что пока мы придерживаемся положений договора", - добавила Томпсон.

О том, что Вашингтон собирается "как можно скорее" произвести и развернуть крылатые ракеты наземного базирования, нарушающие требования ДРСМД, говорится в служебной записке, составленной помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Этот документ попал в распоряжение, в частности, газеты The Washington Post.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.