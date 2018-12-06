WP: минюст США может возглавить бывший генеральный прокурор Уильям Барр

ТАСС, 6 декабря. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр может вновь возглавить министерство юстиции страны. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно информации двух людей, знакомых с ситуацией, о планах выдвинуть кандидатуру Барра на пост генерального прокурора сообщил своим советникам президент США Дональд Трамп. По словам еще одного осведомленного источника, хотя Барр в данный момент и является главным кандидатом на должность, окончательное решение американский лидер пока не принял.
Издание отмечает, что сам экс-генпрокурор отказался комментировать данную информацию.
68-летний Уильям Барр занимал пост генерального прокурора США с 1991 по 1993 годы при президенте Джордже Буше - старшем.
В ноябре Трамп отправил в отставку с поста министра юстиции генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства президента уже бывшим главой Минюста заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла безосновательными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.