Суд назначил россиянке Марии Бутиной общественного адвоката

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия назначил арестованной в США россиянке Марии Бутиной бесплатного общественного защитника. Об этом свидетельствуют документы суда, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.
"Суд назначает А. Дж. Крэмера в качестве адвоката подсудимой Марии Бутиной", - отмечается в документе. А. Дж. Крэмер является общественным адвокатом в округе Колумбия.
Как сообщил ранее ТАСС отец девушки Валерий Бутин, защитники Марии Бутиной с момента ареста россиянки в США в июле работают на энтузиазме, получая символическую оплату. Он высказал опасения, что адвокаты могут прекратить работу и девушка останется без защиты: средств оплачивать услуги защитников больше нет.
Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.