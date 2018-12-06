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Задержание гражданки России спецслужбами США
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Суд назначил россиянке Марии Бутиной общественного адвоката

Ранее отец Бутиной сообщил, что деньги на оплату ее адвокатов закончились
Мария Бутина Антон Новодережкин/ТАСC
Мария Бутина
© Антон Новодережкин/ТАСC

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия назначил арестованной в США россиянке Марии Бутиной бесплатного общественного защитника. Об этом свидетельствуют документы суда, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

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"Суд назначает А. Дж. Крэмера в качестве адвоката подсудимой Марии Бутиной", - отмечается в документе. А. Дж. Крэмер является общественным адвокатом в округе Колумбия.

Как сообщил ранее ТАСС отец девушки Валерий Бутин, защитники Марии Бутиной с момента ареста россиянки в США в июле работают на энтузиазме, получая символическую оплату. Он высказал опасения, что адвокаты могут прекратить работу и девушка останется без защиты: средств оплачивать услуги защитников больше нет.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Теги
СШАРоссияЗадержание гражданки России спецслужбами США
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