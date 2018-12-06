Суд Киева обязал Генпрокуратуру начать уголовное расследование против спикера Рады

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения и начать уголовное разбирательство против спикера Рады Андрея Парубия в связи с его высказываниями в адрес священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в четверг сообщил депутат парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко.
"Лживые, откровенно провокационные заявления Парубия о том, что они [священники] убивали украинцев, не только являются плодом его больной фантазии, они оскорбляют чувства миллионов прихожан УПЦ. По факту откровенно дискриминационных, направленных на разжигание межрелигиозной розни заявлений Парубия мы обратились в Генеральную прокуратуру. Однако там сочли, что в словах спикера нет состава преступления, и отказались внести сведения об этом уголовном правонарушении в реестр", - подчеркнул депутат.
"5 декабря 2018 года Печерский районный суд Киева своим решением обязал Генеральную прокуратуру Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении спикером Верховной рады Андреем Парубием уголовного правонарушения и начать досудебное расследование за циничные обвинения в адрес УПЦ", - подчеркнул политик.
Нимченко считает, что беспристрастное решение суда позволит защитить конституционные права и свободы граждан. "Оппозиционная платформа - За жизнь", действуя в рамках правового поля, не позволит проводить рейдерские захваты церковного имущества и будет защищать священнослужителей и прихожан УПЦ - единственной канонической церкви на Украине, против которой сегодня уже запущен маховик политических репрессий", - заверил Нимченко.