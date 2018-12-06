СМИ: Бутина близка к заключению сделки с правосудием по ее делу в суде США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Арестованная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина близка с заключению сделки с федеральными прокурорами, которые прежде предъявили ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Об этом сообщило в четверг интернет-издание The Daily Caller.
Оно делает соответствующий вывод на основании поданных в последние несколько недель в суд документов по ее делу. Кроме того, ссылаясь на журналистов, присутствовавших на последних по времени переговорах защиты и обвинения в суде столичного округа Колумбия, The Daily Caller сообщило, что адвокаты Бутиной склонны ввиду новых обстоятельств отменить назначенные на 19 декабря статусные слушания из-за отсутствия необходимости в них. Других подробностей издание не приводит.
Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в Американском университете, где изучала международные отношения.