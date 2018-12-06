Более 89 тыс. полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 8 тыс. в Париже, будут мобилизованы во Франции в субботу для охраны порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов". Об этом в четверг заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.

Филипп также указал, что в Париже будет использована "дюжина" бронетранспортеров жандармерии.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Во время последних погромов, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн.