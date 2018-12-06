Посольство РФ: подход Лондона к проблеме восстановления Сирии близорук и неконструктивен

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Подход британского правительства к проблеме восстановления Сирии и возвращения беженцев на родину близорук и неконструктивен. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в Великобритании.

"Из Иордании и Ливана [в Сирию] за сутки прибывает в среднем около тысячи человек. Красноречива и социологическая статистика: по последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из упомянутых стран желают вернуться как минимум 76% сирийцев, - отметили в посольстве. - Несмотря на это, британцы отказываются оказывать какое-либо содействие этим людям, упирая на якобы отсутствие в Сирии "надлежащих условий" для их возвращения к нормальной жизни, но и созданию таких условий тоже не помогают. Считаем данный подход близоруким и неконструктивным".

Российские дипломаты призвали правительство премьер-министра Терезы Мэй пересмотреть свое отношение к судьбе нуждающихся в помощи мирового сообщества сирийцев, коль скоро Великобритания, "как известно, позиционирует себя в числе мировых лидеров в вопросах оказания гуманитарной помощи и содействия развитию". В посольстве подчеркнули, что в ситуации, когда в Сирии набирает обороты процесс восстановления страны, негуманно сохранять односторонние санкции против Дамаска, поскольку они лишают сирийские власти возможности приобретать лекарства и предметы первой необходимости для населения.

"К сожалению, наши призывы к британской стороне по- прежнему остаются без внимания. В Лондоне с завидным упорством обставляют участие в этих процессах политическими условиями, а также не гнушаются запугивать не разделяющих данную точку зрения партнеров. Здесь предпочитают оказывать содействие исключительно тем немногочисленным районам Сирии, которые находятся под контролем оппозиционных сил и экстремистов, а также псевдогуманитарным организациям типа "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски")", - добавили в дипломатическом представительстве РФ.