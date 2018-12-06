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Кризис на Украине

Оппозиция в Раде заявила о катастрофических последствиях разрыва Договора о дружбе с РФ

В объединении "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что подобный сценарий приведет страну к полномасштабному военному конфликту и "тотальной разрухе"

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Решение Верховной рады о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией стало ходом в предвыборной кампании президента Петра Порошенко, последствия которого будут катастрофическими для страны. Об этом в четверг говорится в заявлении украинского политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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"Остановка Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией стала одним из элементов предвыборного пиара власти, которая не задумывается ни о последствиях этого шага для простых украинцев, ни о судьбе украинских моряков, - говорится в заявлении. - Нынешняя Верховная рада стала марионеткой в руках действующего президента. Принятые ими решения - это закрепление курса на милитаризацию общества и очередное подталкивание страны к пропасти полномасштабного вооруженного конфликта и тотальной разрухи".

Верховная рада в четверг одобрила решение президента Украины не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Документ прекратит действие 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истек срок, когда стороны должны были заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

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