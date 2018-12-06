На съезде ХДС выберут преемника Меркель на посту главы партии

Почему она так решила и кто займет ее место?

Меркель не пойдет на пятый срок. Почему она так решила и кто займет ее место?

Его делегаты изберут преемника Ангелы Меркель, которая руководит немецкими консерваторами на протяжении последних 18 лет, с апреля 2000 года.

В конце октября она объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Сначала парламентское большинство в Баварии потерял Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера - "сестринская" партия ХДС. Затем в Гессене христианские демократы потеряли 10% по сравнению с прошлыми выборами.

Как будут проходить выборы

Как ожидается, выборы председателя ХДС состоятся уже в первый день съезда - в пятницу. Результаты будут известны примерно около 17:00 (19:00 мск). Земельные, районные, окружные объединения ХДС и другие организации партии отправляют на съезд своих делегатов, их общая численность составит порядка 1 тыс. человек. Больше всего представителей направляет самая населенная из федеральных земель ФРГ - Северный Рейн-Вестфалия.

Помимо лидера делегаты переизберут президиум и правление партии. Выборы лидера проводятся путем тайного голосования. Выигрывает тот кандидат, который набирает абсолютное большинство голосов. Если этого не произойдет в первом туре, то будет организован второй тур, в который выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом.

Официально на на пост председателя ХДС претендуют три человека, они же имеют и лучшие шансы. Это - генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Всего же о готовности выставить свою кандидатуру заявили более 10 человек. По уставу партии, формально для выдвижения достаточно, чтобы их предложил хотя бы один делегат съезда. Сколько претендентов будет в итоге, пока невозможно прогнозировать.

Основные кандидаты

По мнению политологов и экспертов, наибольшие шансы победить имеет 56-летняя Крамп-Карренбауэр, которую многие считают чуть ли не ставленницей Меркель. Она способна обеспечить максимально безболезненное завершение политической эры Меркель, сгладить острые углы внутри консервативного блока и объединить разные группы в рамках партии, как консервативно настроенные, так и либеральные.

Впрочем, именно там, где одни видят преимущества, другие видят недостатки. Крамп-Карренбауэр в случае избрания председателем христианских демократов, скорее всего, будет придерживаться нынешнего политического вектора. Не исключено, что делегаты лишь по одной этой причине откажутся поддержать ее кандидатуру.

Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в католической семье педагога-дефектолога и домохозяйки в городе Фёльклинген в федеральной земле Саар на юго-западе ФРГ. В этом регионе и начиналась ее политическая карьера: в 1981 году вступила в ХДС, в 1999-м была избрана в ландтаг (земельный парламент), а в 2000 году назначена на пост главы МВД Саара, став первой женщиной в Германии на должности земельного министра внутренних дел. С 2011 по 2018 год она возглавляла правительство земли Саар, а в 2018 году по личной инициативе Меркель была выдвинута и избрана на пост генсека. Замужем, воспитывает троих детей.

Основным соперником Крамп-Карренбауэр является 63-летний Фридрих Мерц. С 2000 по 2002 год он возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 году вышел из руководящих органов ХДС, а уже в 2009 окончательно перешел в частный сектор. Считается, что политику он покинул из-за разногласий с Меркель. О намерении баллотироваться на пост главы ХДС Мерц объявил, как только стало известно о том, что канцлер не пойдет на пятый срок. Наблюдатели предполагают, что в случае его победы Меркель не сможет удержаться на должности главы правительства до 2021 года.

По мнению экспертов, Шпан, который до недавнего времени считался основным оппонентом канцлера в рядах ХДС, вряд ли составит конкуренцию Крамп-Карренбауэр и Мерцу, но у последнего может оттянуть голоса консервативно настроенных членов ХДС. 38-летний политик - ярый противник нынешней миграционной политики кабмина ФРГ.

Раскол в партии

В Христианско-демократическом союзе в преддверии выборов нового лидера наметился раскол - одни видные представители ХДС открыто поддержали Мерца, другие - Крамп-Карренбауэр. Первый заручился поддержкой самого председателя Бундестага Вольфганга Шойбле, причем СМИ сообщали о том, что именно Шойбле был инициатором возвращения Мерца в политику.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава парламента ФРГ открыто заявил о том, что "для страны было бы лучшим вариантом, если бы Фридрих Мерц получил большинство на съезде". "Это стабилизировало бы нашу систему, политическая периферия стала бы снова слабее", - считает Шойбле.

Далеко не все члены ХДС восприняли с воодушевлением слова председателя Бундестага. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который считается близким соратником Меркель, в интервью газете Rheinische Post заявил, что высказывания Шойбле "прорвали плотину". "Я убежден, что вместе с Крамп-Карренбауэр у нас лучше шансы на то, чтобы объединить ХДС и выиграть выборы [в Бундестаг]", - считает Альтмайер.

Очевидно, что градус нервозности внутри ХДС сейчас высок как никогда. Многие немецкие наблюдатели говорят о том, что наметившийся раскол вовсе не на руку канцлеру Меркель.

Большой вопрос, сумеет ли она удержаться на должности главы правительства до окончания легислатурного периода. Не исключено, что уже после следующих земельных выборов попытки "свалить" неудачи на Меркель усилятся. Выборы состоятся в 2019 году, в том числе в восточногерманских землях, где ХДС может потерять еще больше голосов, чем в Баварии и Гессене. Как бы там ни было, если учитывать, как развивается политическая ситуация в ФРГ сейчас, то можно сказать, что новый глава ХДС будет фаворитом в гонке за пост канцлера на выборах 2021 года.