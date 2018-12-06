Гутерриш объявил о вступлении в силу Глобального антитеррористического договора ООН

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Вступление в силу Глобального антитеррористического договора ООН стало важной частью реформы организации. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании, посвященном началу имплементации документа.

Генсек выразил уверенность, что договор поможет сделать более эффективными совместные действия стран по противодействию терроризму. "Когда я вступил в должность, моей главной целью была реформа антитеррористической архитектуры, привнесение подхода, который я называю "дипломатия для мира", - напомнил он. - Я считаю, что нам удалось достичь большого прогресса".

Гутерриш подчеркнул, что контролировать действие договора будет Контртеррористическое управление (КТУ) ООН. "КТУ обеспечивает стратегическое руководство, что показала Неделя борьбы с терроризмом прошедшая в ООН в конце июня - прим. ТАСС). Я очень признателен [главе управления] Владимиру Воронкову за его руководство [управлением]", - добавил он.

"Совместные проекты по наращиванию [антитеррористического] потенциала вносят свой вклад в странах, в наибольшей степени страдающих от терроризма", - продолжил генсек. Он убежден, что "антитеррористическая архитектура ООН сегодня лучше координируется и организована в соответствии с фундаментальными целями".

В качестве примера Гутерриш привел созданную систему обмена данными о пассажирах (Passenger Name Record, PNR), переданную ООН Нидерландами. "Она поможет обеспечить безопасность границ в то время, когда иностранные боевики ищут убежища или поле боевых действий в конфликтах регионов мира", - заключил он.

Как заявил ранее Воронков, Глобальный антитеррористический договор ООН объединит работу порядка 40 структур ООН. Эти агентства, как отмечал глава КТУ, "занимаются различными аспектами борьбы с террором, противодействием насильственному экстремизму, который способствует развитию терроризма".