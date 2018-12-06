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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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В США заявили, что не обсуждают военный ответ на инцидент в Азовском море

При этом представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США отметил, что в Вашингтоне сосредоточены на помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

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"Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе [на инцидент] в Азовском море", - сказал он.

"Во-первых, наши отношения с Украиной сосредоточены на двух вещах: мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе - мы обеспечили их оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя. Чтобы не путать два вопроса [инцидент в Азовском море и помощь Украине в целом], в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении [об ответе] на инцидент в Азовском море", - пояснил военачальник. Между тем он отметил, что его работа "заключается в том, чтобы у президента [США Дональда Трампа] были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил".

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море для входа и выхода судов. В Росморречфлоте данную информацию опровергли, сообщив, что запрета для прохода судов в Керченском проливе нет. По данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В обе стороны прошли более 16,7 тысячи судов.

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УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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