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Генерал США рассказал, что контакты с Герасимовым помогают избегать инцидентов в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США отметил, что такие переговоры предостерегают стороны от военных просчетов

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Контакты председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым призваны сократить риски военных просчетов между двумя странами.

"Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис", - заявил Данфорд в четверг на конференции, организованной газетой The Washington Post.

"Мое общение с генералом Герасимовым играет для нас очень большую роль для деконфликтации операций в Сирии. И под деконфликтацией я имею в виду то, что это на самом деле позволяет нам в очень сложных боевых условиях вести кампанию по борьбе с ИГ (террористической группировкой "Исламское государство", запрещена в РФ), избегая при этом конфликтов с большим количеством российских сил, которые тоже там присутствуют, а также, разумеется, с силами режима [правительства Сирии]", - добавил он.

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