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В Мексике находятся более 9,4 тыс. человек из караванов мигрантов

При этом сообщается, что из страны уже депортировали более 4 тыс. человек

МЕХИКО, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 9,47 тыс. человек из идущих в США караванов центральноамериканских мигрантов в настоящее время находятся на территории Мексики. Такие данные привели Палате депутатов парламента страны представители Национального института миграции (исп. INM), сообщила в четверг на своем сайте газета Milenio.

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По информации ведомства, эти люди находятся в штатах Нижняя Калифорния Северная, Сонора, Халиско, Веракрус, а также в Мехико. Сотрудники INM также рассказали, что депортировали из Мексики немногим более 4 тыс. человек, из них 1,67 тыс. - воздушным путем. Ранее на этой неделе глава INM Тонатиу Гильен сообщил, что в США за последнее время были задержаны в общей сложности 800 нелегальных мигрантов, проникших туда из Мексики.

Около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из мексиканского города Тихуана на границе с США на территорию соседней страны. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

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