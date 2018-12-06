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Генассамблея ООН проголосовала против резолюции США, осуждающей ХАМАС

Россия была среди 87 стран, выступивших против документа
Заседание Генассамблеи ООН Mary Altaffer/AP Photo
Заседание Генассамблеи ООН
© Mary Altaffer/AP Photo

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в четверг против американского проекта резолюции, осуждающего деятельность палестинского движения ХАМАС.

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Главная интрига голосования состояла в том, будет ли решение принято двумя третями или простым большинством голосов. Постпред США при ООН Никки Хейли в своем выступлении активно настаивала на том, чтобы решение принималось простым большинством, тогда у резолюции было бы больше шансов. Однако члены ГА проголосовали иначе.

В итоге документ не набрал нужного большинства голосов. Против него выступили Россия, арабские страны и страны Латинской Америки.

В резолюции, в частности, предлагалось осудить ХАМАС "за постоянные запуски ракет на израильскую территорию, что подвергает риску гражданское население". Также в нем содержался призыв к ХАМАС и другим воинствующим сторонам в Палестине "прекратить все провокационные и насильственные действия, в том числе с использованием воздушных зажигательных устройств".

После консультаций с Евросоюзом в текст резолюции были внесены изменения. В частности, добавлен пункт с призывом к палестинским сторонам объединиться при посреднических усилиях Египта. В результате европейские страны согласились поддержать документ.

Теги
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