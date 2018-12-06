Пентагон: дело Хашкаджи не повлияло на военное сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не повлияла на политику США в оборонной сфере по отношению к Саудовской Аравии и, соответственно, на взаимодействие вооруженных сил двух стран. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post .

"Что касается Саудовской Аравии, то она ничем не отличается от любого другого государства в том смысле, что оборонное взаимодействие с той или иной отдельно взятой страной полностью определяется [оборонной] политикой. К настоящему времени не было никаких изменений в политике по отношению к Саудовской Аравии, которые бы повлияли на взаимодействие вооруженных сил", - сказал он.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.