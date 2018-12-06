{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель саудовского журналиста в Турции

Пентагон: дело Хашкаджи не повлияло на военное сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда

Генерал Джозеф Данфорд заявил об обособленности политики оборонного взаимодействия двух стран

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не повлияла на политику США в оборонной сфере по отношению к Саудовской Аравии и, соответственно, на взаимодействие вооруженных сил двух стран. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

На эту тему
Принц не виновен. Как США защищают Эр-Рияд в деле об убийстве саудовского журналиста

"Что касается Саудовской Аравии, то она ничем не отличается от любого другого государства в том смысле, что оборонное взаимодействие с той или иной отдельно взятой страной полностью определяется [оборонной] политикой. К настоящему времени не было никаких изменений в политике по отношению к Саудовской Аравии, которые бы повлияли на взаимодействие вооруженных сил", - сказал он.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Теги
СШАСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
В Мексике находятся более 9,4 тыс. человек из караванов мигрантов
При этом сообщается, что из страны уже депортировали более 4 тыс. человек
Читать полностью