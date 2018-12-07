США объяснили необходимость оставаться в Афганистане желанием избежать второго 11 сентября

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо сохранять военное присутствие в Афганистане, чтобы не допустить терактов на территории самих США, как это было 11 сентября 2001 года. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

"Я бы не рекомендовал покидать Афганистан, потому что, по моему мнению, если мы покинем Афганистан, это не только создаст нестабильность в Южной Азии, но даст террористическим группам возможность планировать и проводить операции против американского народа на территории США, а также наших союзников. Именно в этом и заключается проблема, которую мы пытаемся решить", - сказал он.

"Если мы перестанем оказывать давление на "Аль-Каиду", ИГ ("Исламское государство", обе запрещены в РФ) и другие группы в регионе, которое мы оказываем сейчас, то, по нашим оценкам, через какое-то время они восстановят свои возможности. Если сейчас у них есть намерение, то в будущем у них будут возможности совершать то, чему мы стали свидетелями 11 сентября", - отметил генерал.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, когда президент Джордж Буш - младший приказал нанести ракетно-бомбовые удары по целям в этой стране. Решение было обосновано необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида", боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.

Война в Афганистане обошлась американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли около 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. Операция в Афганистане стала самым продолжительным военным конфликтом, в котором когда-либо принимали участие Соединенные Штаты.