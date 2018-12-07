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США объяснили необходимость оставаться в Афганистане желанием избежать второго 11 сентября

Как заявил генерал Джозеф Данфорд, американские войска оказывают давление на радикальные группировки, действующие в регионе

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо сохранять военное присутствие в Афганистане, чтобы не допустить терактов на территории самих США, как это было 11 сентября 2001 года. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

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"Я бы не рекомендовал покидать Афганистан, потому что, по моему мнению, если мы покинем Афганистан, это не только создаст нестабильность в Южной Азии, но даст террористическим группам возможность планировать и проводить операции против американского народа на территории США, а также наших союзников. Именно в этом и заключается проблема, которую мы пытаемся решить", - сказал он.

"Если мы перестанем оказывать давление на "Аль-Каиду", ИГ ("Исламское государство", обе запрещены в РФ) и другие группы в регионе, которое мы оказываем сейчас, то, по нашим оценкам, через какое-то время они восстановят свои возможности. Если сейчас у них есть намерение, то в будущем у них будут возможности совершать то, чему мы стали свидетелями 11 сентября", - отметил генерал.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, когда президент Джордж Буш - младший приказал нанести ракетно-бомбовые удары по целям в этой стране. Решение было обосновано необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида", боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.

Война в Афганистане обошлась американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли около 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. Операция в Афганистане стала самым продолжительным военным конфликтом, в котором когда-либо принимали участие Соединенные Штаты.

Теги
АфганистанСШАБуш, Джордж (младший)
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