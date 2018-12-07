США намерены соблюдать Конвенцию Монтрё при нахождении в Черном море

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты не комментируют, уведомили ли они Турцию о своем намерении отправить корабли в Черное море, чего требует Конвенция Монтрё, регламентирующая нахождение там военных кораблей. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу прокомментировать озвученные телекомпанией CNN планы США по подготовке отправки кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе.

"Соединенные Штаты осуществляют свои действия [в Черном море] в соответствии с Конвенцией Монтрё. Тем не менее мы не комментируем характер дипломатический корреспонденции, [которая передается] правительству Турции", - отметил он. Другой информации на этот счет он не привел.

Нахождение военных кораблей в Черном море строго регулируется Конвенцией Монтрё, которая сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей своих ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. По словам неназванных должностных лиц, командование ВС направило в Госдепартамент запрос об уведомлении Турции о планах отправки американских кораблей в Черное море. Источники телекомпании назвали такие планы "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе".