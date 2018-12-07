Сингапур пригрозил Малайзии жесткими действиями из-за незаконного вторжения судов

СИНГАПУР, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Сингапура пригрозили Малайзии жесткими действиями в ответ на одностороннее изменение морских границ порта в штате Джохор и последующих заходов судов в территориальные воды республики. Такое заявление министра транспорта Кху Бун Вана приводит в пятницу газета The Straits Times.

"Несмотря на агрессивные действия судов Малайзии, Сингапур пока еще не предпринимал никаких действий. Однако в случае необходимости сделает все необходимое для защиты территориальной целостности и суверенитета", - отметил глава минтранса. По его словам, "с 25 октября, когда Куала-Лумпур объявил об одностороннем расширении границ морского порта в штате Джохор за счет территориальных вод Сингапура, было зафиксировано по меньшей мере 14 случаев нарушения границ. Более того, три судна в настоящее время находятся в территориальных водах республики".

Кху Бун Ван также подчеркнул, что "корабли военно-морских сил, а также береговой охраны продолжат патрулирование государственных границ и будут действовать решительно для защиты суверенитета". Он также потребовал от Куала-Лумпура "соблюдать нормы международного права и договоренности". При этом министр отметил, что "нарушение суверенитета стало новым вызовом в отношениях между двумя соседними государствами".

Правительства Малайзии и Сингапура с 1979 года вели споры о контроле за морскими путями. В 1995 году сторонам удалось достичь соглашения по разделу водных границ.

Между тем Малайзия в начале 2017 года подала апелляцию в Международный суд ООН в Гааге с требованием пересмотреть принятое в 2008 году решение о принадлежности крошечного скалистого острова Педра-Бранка (Бату-Путек). Несмотря на исторические факты принадлежности этой территории с 1827 года Малайзии, Международный суд ООН встал на сторону Сингапура. Педра-Бранка расположен на стратегически важном восточном входе из Индийского океана в Сингапурский пролив, в 15 км от южного побережья Малайзии.