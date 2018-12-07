Замминистры объединения КНДР и Южной Кореи встретятся в Кэсоне

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Главы межкорейского офиса связи проведут в пятницу встречу на фоне появившейся в СМИ информации о скорой поездке Ким Чен Ына в Сеул. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства объединения.

"Сегодня в офисе связи в северокорейском Кэсоне состоится встреча заместителя министра объединения Республики Корея Чун Хэ Суна и его северокорейского коллеги Чон Чжон Су", - отметил чиновник, напомнив, что эти люди каждый со своей стороны возглавляют межкорейский офис связи.

При этом представитель министерства объединения не назвал причину встречи и то, какие вопросы планируется на ней обсуждать.

Ряд южнокорейских СМИ сообщил, что визит лидера КНДР в Сеул состоится в период с 18 по 20 декабря. Однако администрация президента Республики Корея в четверг опровергла эту информацию: "Подобные утверждения не соответствуют действительности. Визит Ким Чен Ына возможен до конца этого или в начале будущего года, и его сроки зависят от северокорейской стороны".

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне, прошедшего в сентябре, лидер КНДР пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.