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Ситуация на Корейском полуострове

Замминистры объединения КНДР и Южной Кореи встретятся в Кэсоне

При этом не называется официальная причина встречи и не сообщаются планируемые для обсуждения вопросы

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Главы межкорейского офиса связи проведут в пятницу встречу на фоне появившейся в СМИ информации о скорой поездке Ким Чен Ына в Сеул. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства объединения.

"Сегодня в офисе связи в северокорейском Кэсоне состоится встреча заместителя министра объединения Республики Корея Чун Хэ Суна и его северокорейского коллеги Чон Чжон Су", - отметил чиновник, напомнив, что эти люди каждый со своей стороны возглавляют межкорейский офис связи.

При этом представитель министерства объединения не назвал причину встречи и то, какие вопросы планируется на ней обсуждать.

Ряд южнокорейских СМИ сообщил, что визит лидера КНДР в Сеул состоится в период с 18 по 20 декабря. Однако администрация президента Республики Корея в четверг опровергла эту информацию: "Подобные утверждения не соответствуют действительности. Визит Ким Чен Ына возможен до конца этого или в начале будущего года, и его сроки зависят от северокорейской стороны".

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне, прошедшего в сентябре, лидер КНДР пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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