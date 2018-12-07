Вызовы Европейского континента. ОБСЕ признала неспособность справиться с кризисами

Уже совершенно точно известно, что и нынешнее заседание СМИД ОБСЕ завершится в пятницу без принятия общего политического заявления. "Нынешний политизированный климат внутри организации и разногласия между странами-участницами не позволяют достигнуть консенсуса", - говорится в заявлении Италии как председателя, в котором упоминаются последние трения в акватории Азовского моря.

"Мы много времени посвятили борьбе с любыми формами дискриминации, в том числе религиозной", - добавил Пикки. Вся эта работа должна вылиться в принятие целого ряда документов по отдельным направлениям. В частности, четыре предложения, посвященные повышению роли ОБСЕ в решении проблемы наркотиков, противодействии терроризму, в защите прав национальных меньшинств, а также свободы СМИ, поступили от российской стороны. Как стало известно ТАСС от источника в МИД Италии, готов текст по борьбе с терроризмом, тогда как остальные документы проходят стадию обсуждения.

Одним из достижений своего года председательства, которому на заседании подводится итог, Италия считает то, что удалось вывести на первый план регион Средиземного моря, а также внести в повестку дня ОБСЕ вызовы этого региона, такие как миграция. Как отметил в беседе с ТАСС заместитель министра Гульельмо Пикки, ответственный за повестку ОБСЕ, "определенный прогресс можно отметить в приднестровском досье". "Переговорный процесс долгое время стоял на месте, и нам удалось разблокировать решения целого ряда проблем", - сказал он, отметив работу специального представителя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини. Особое место во время итальянского председательства занимали все аспекты безопасности, включая формы социально-экономической и экологической защиты и кибербезопасность.

Около 60 глав делегаций стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступили на 25-м заседании ее министерского совета, которое открылось в четверг в Милане. В своем вступительном слове председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези подчеркнул, что организация "достигла зрелости".

Инцидент в Керченском проливе, приведший к новому витку обострения отношений между Москвой и Киевом, упоминался всеми без исключения выступающими. Все в более или менее жестких формулировках отмечали нарушения международного права "одной страной", косвенно указывая на Россию. С площадки ОБСЕ некоторые страны прямо осуждали РФ. Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл позволил себе утверждать, что Россия "ввергла Европу в самый крупный гуманитарный кризис современности".

На этой же площадке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что страны Запада закрывают глаза на провокацию Киева в Керченском проливе и активные военные приготовления в Донбассе. "Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе", - сказал министр.

Инцидент в Керченском проливе и общее урегулирование украинского кризиса стали предметом целого ряда двусторонних встреч, в том числе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая провела переговоры с Лавровым, а также с украинским министром Павлом Климкиным.

Утраченный дух Хельсинки

Чуть более чем через год - в 2020 году - будет отмечаться 45-летие Хельсинкского соглашения, или Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в столице Финляндии в 1975 году. С этого документа начинается отсчёт истории ОБСЕ, и, несмотря на заверения сторон в приверженности духу Хельсинки, на деле он утрачивается на фоне неспособности сохранить и укрепить атмосферу доверия. Красной нитью проходит мысль, что организация, призванная предотвращать конфликты, все чаще безуспешно занимается поиском их решений.

Главный тезис заседания ОБСЕ - все конфликты в европейском пространстве (не только на Украине, но и в других зонах) свидетельствуют об уязвимости безопасности всего евразийского пространства. А провалы ОБСЕ ставят под вопрос целесообразность ее существования. Однако, как отметил глава МИД Италии, "критика помогает усовершенствоваться".

Преодоление всех этих проблем теперь станет и задачей следующей председательствующей страны - Словакии, которая перехватит эстафету у Италии 1 января 2019 года. Известно уже и то, что в 2020 году председателем ОБСЕ будет Албания. Обе эти страны непосредственно связаны с Балканами, которым, по убеждению МИД РФ, до сих пор в ОБСЕ уделялось недостаточное внимание "с учетом роста этно-конфессиональной напряженности, радикализации, проблемы иностранных террористов-боевиков".

Вера Щербакова