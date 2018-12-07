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МИД КНР призвал Пекин и Москву активизировать консультации по Ближнему Востоку

В китайском дипведомстве отметили, что регион претерпевает большие изменения

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай и Россия должны активизировать диалог по Ближнему Востоку с целью политического урегулирования актуальных проблем этого нестабильного региона. Об этом заявил помощник (в ранге заместителя) министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун, сообщает в пятницу МИД КНР.

"Ближневосточный регион претерпевает большие изменения - КНР и Россия должны усилить диалог по данному направлению для урегулирования злободневных проблем политическими методами, - приводит сайт ведомства слова китайского дипломата, встретившегося в Пекине со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. - Нам следует оказать поддержку странам этого региона в области реформ и государственного строительства".

По словам Чэнь Сяодуна, Китай и РФ должны внести дополнительный вклад в поддержание мира и обеспечение развития в данном регионе.

В свою очередь Богданов отметил, что российская сторона ценит действия, предпринимаемые Пекином на Ближнем Востоке, и выражает готовность к сотрудничеству в соответствующей сфере.

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