МИД КНР призвал Пекин и Москву активизировать консультации по Ближнему Востоку

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай и Россия должны активизировать диалог по Ближнему Востоку с целью политического урегулирования актуальных проблем этого нестабильного региона. Об этом заявил помощник (в ранге заместителя) министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун, сообщает в пятницу МИД КНР.
"Ближневосточный регион претерпевает большие изменения - КНР и Россия должны усилить диалог по данному направлению для урегулирования злободневных проблем политическими методами, - приводит сайт ведомства слова китайского дипломата, встретившегося в Пекине со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. - Нам следует оказать поддержку странам этого региона в области реформ и государственного строительства".
По словам Чэнь Сяодуна, Китай и РФ должны внести дополнительный вклад в поддержание мира и обеспечение развития в данном регионе.
В свою очередь Богданов отметил, что российская сторона ценит действия, предпринимаемые Пекином на Ближнем Востоке, и выражает готовность к сотрудничеству в соответствующей сфере.