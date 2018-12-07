Помпео назвал предвзятым решение Генассамблеи ООН по резолюции о ХАМАС

"Всего через несколько дней после того, как ХАМАС беспорядочно обстреливал ракетами израильских граждан, ООН не смог принять резолюцию с осуждением этой банды террористов. Это очередной постыдный предвзятый поступок по отношению к еврейскому государству", - полагает госсекретарь.

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает постыдным и предвзятым по отношению к Израилю провал в Генеральной Ассамблее ООН американского проекта резолюции, осуждающей деятельность ХАМАС. Соответствующее мнение глава американской дипломатии обозначил в четверг в своем Twitter.

Генассамблея проголосовала в четверг против американского проекта резолюции, который, в частности, предлагал осудить ХАМАС "за постоянные запуски ракет по израильской территории, что подвергает риску гражданское население". Также в проекте резолюции содержался призыв к ХАМАС и другим воинствующим сторонам в Палестине "прекратить все провокационные и насильственные действия, в том числе с использованием воздушных зажигательных устройств".

Против документа проголосовали 87 стран, за - 57, еще 33 воздержались. Не поддержали его Россия, арабские страны и государства Латинской Америки.