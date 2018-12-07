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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что киевские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Смелое, уточнили в оборонном ведомстве республики

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Смелое", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр. По данным народной милиции, украинские подразделения вели огонь из минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Очередная договоренность о прекращении огня и установлении "школьного перемирия" с полуночи 29 августа была достигнута участниками контактной группы на встрече в Минске. С начала конфликта в Донбассе стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.

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