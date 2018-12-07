СМИ: Ким Чен Ын может посетить Южную Корею в середине декабря

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Сеул с 12 по 14 декабря. Об этом сообщает в пятницу газета "Чосон ильбо".

По ее данным, Мун Чжэ Ин направил Ким Чен Ыну официальное приглашение на эти даты в начале текущей недели. В этой связи газета отмечает активизацию работы администрации южнокорейского президента на северокорейском направлении. В частности, во вторник Мун Чжэ Ин провел незапланированное совещание со своими советниками, на котором, согласно источникам "Чосон ильбо", обсуждались вопросы, связанные с организацией поездки Ким Чен Ына в Южную Корею.

Президент также провел аналогичное совещание в четверг, причем все остальные встречи с его участием были отменены или перенесены на другие даты. Известно также, что глава президентской администрации был вынужден выйти из отгула и посетить эту встречу. "Чосон ильбо" отмечает, что это говорит о важности обсуждавшейся тематики и предполагает, что совещание также было посвящено подготовке визита Ким Чен Ына.

Представители администрации президента неоднократно отмечали, что даты поездки лидера КНДР пока не согласованы. Однако издание полагает, что визит уже полностью подготовлен, и подробности о нем не сообщаются лишь по соображениям безопасности.

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне, прошедшего в сентябре, лидер КНДР пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.