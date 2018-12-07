Макрон выступит с заявлением по ситуации с "желтыми жилетами" в начале следующей недели

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит на следующей неделе с заявлением по ситуации в стране, где с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщил в пятницу председатель национального собрания Франции Ришар Ферран.

"После проведения различных обменов и оценки ситуации президент, ясно понимая контекст и ситуацию, не хочет подливать масла в огонь и не собирается выступать по этому вопросу до субботы", - сказал Ферран агентству AFP. "Он сделает это в начале следующей недели", - подчеркнул спикер Нацсобрания.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат. Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. в Париже для охраны порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов".

Во время последних погромов, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн.