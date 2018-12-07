Ассамблея Франко-русского альянса в Париже напомнила об историческом союзе с Россией

ПАРИЖ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Значение России как партнера для Европы в последнее время возросло, считают делегаты первой генеральной ассамблеи Франко-русского альянса. Она собрала в четверг вечером в Российском духовно-культурном центре в Париже видных представителей экономики и культуры Франции.

"Россия продемонстрировала большую стойкость, - отметил на форуме экономический аналитик, бывший советник президента Французской Республики Жан-Пьер Тома. - Несмотря на санкции Запада, российская экономика снова идет в рост".

По оценке французского эксперта, "финансовая ситуация в России стабильна, ее экономическая политика хорошо продумана, экспорт растет". "Россия сейчас тем более желанный партнер для Европы, испытывающей проблемы в отношениях с Соединенными Штатами", - считает Тома. Он высказался за возвращение к идее "формирования общих пространств для развития партнерства между Россией и Европейским союзом в экономике, правовой сфере, науке и образовании".

Военно-дипломатический эксперт Франции полковник Ален Корвез отметил укрепление влияния Москвы в мире, в частности, на Ближнем Востоке. "Россия сегодня является единственной державой, с которой ведут диалог все страны региона, будь то Израиль, Иран, Саудовская Аравия или Турция", - отметил он.

По мнению военного специалиста, "укреплению международного авторитета России способствовала ее военная операция в Сирии, начатая в 2015 году для оказания помощи этой стране в борьбе с терроризмом". "После этой операции Россия стала привилегированным собеседником всех основных государств региона, тогда как США эту роль утратили", - считает Корвез.

Пять встреч

Остановившись на развитии двусторонних связей, посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил мнение, что "российско-французские отношения вступили сейчас в новый период". В этом году, напомнил он, состоялось пять встреч на высшем уровне. Президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Санкт-Петербурге (дважды) и в Москве, а президент России Владимир Путин принимал участие в торжествах в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Главы государств встречались также на минувшей неделе в Буэнос-Айресе во время совещания G20.

"Мы надеемся двигаться в наших отношениях вперед", - подчеркнул дипломат. Он пожелал участникам ассамблеи успехов в их деятельности на благо отношений двух стран.

Вспоминая истоки

В беседе с корр.ТАСС президент Франко-русского альянса Александр Трубецкой отметил, что эта общественная ассоциация создана в Париже в минувшем году при активной поддержке бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Участники ассоциации намерены содействовать развитию взаимовыгодных связей с Россией во всех областях. Именно поэтому они назвали свою организацию в честь исторического союза двух стран, основанного в конце XIX столетия российским императором Александром III и французским президентом Сади Карно.

В планах французской ассоциации - встречи с известными российскими писателями, исследователями, проведение лекций, конференций, кинопросмотров. Глава ассоциации напомнил слова исторического лидера Франции, генерала Шарля де Голля, заявившего в декабре 1944 года: "Для Франции и России быть вместе значит быть сильными, быть разъединенными значит находиться в опасности".