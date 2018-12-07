СМИ: США блокируют сделку про продаже Израилем Хорватии американских истребителей

ТАСС, 7 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа препятствует выполнению соглашения по продаже Израилем Хорватии 12 истребителей F-16 американского производства, которые были модернизированы израильской стороной.

Об этом сообщило в четверг американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в еврейском государстве.

По их данным, США также рассчитывали выиграть тендер на поставки истребителей для хорватских ВВС и считают, что Израиль поступает нечестно, пытаясь конкурировать со своим важнейшим союзником. По оценке издания, подобные противоречия являются крайне редким случаем трений в отношениях между Израилем и США за два года президентства Трампа, в течение которых эти государства поддерживают очень тесные отношения.

США настаивают на том, что для продажи американских истребителей третьей стороне Израилю требуется согласие Вашингтона. Три недели назад американская сторона дала понять израильскому правительству, что Соединенные Штаты заблокируют продажу. В свою очередь правительство Хорватии негативно прореагировало на препятствия, возникшие при выполнении соглашения, и дало понять израильской стороне, что ожидает от нее скорейшего устранения этих препятствий.

По информации израильских источников Axios, вопрос о сделке с Хорватией обсуждался в ходе встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и государственным секретарем США Майклом Помпео в понедельник в Брюсселе. По данным издания, Помпео заявил Нетаньяху, что он не против продажи, однако сделку блокирует министр обороны Джеймс Мэттис.

Правительство Хорватии в марте приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет. С предложением приобрести истребители, списываемые Армией обороны Израиля, Хорватия выступила в 2015 году.

Ранее Загреб уже пытался усилить ВВС, выбрав для этого сотрудничество с Украиной. В 2014 году государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин. 12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако они сразу стали ломаться, восемь месяцев спустя в эксплуатации осталось только три. По данным хорватской прессы, существуют серьезные подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился.