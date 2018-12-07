В кабмине Франции считают, что радикалы хотят свергнуть власть с помощью "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Радикалы пытаются с помощью движения "желтых жилетов" свергнуть власть во Франции. Такое мнение высказал в интервью газете Le Parisien официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Комментируя намеченную на 8 декабря акцию протеста недалеко от Елисейского дворца, Гриво сказал: "Политизированные и радикальные элементы пытаются использовать движение. Они хотят свергнуть власть".

Представитель правительства выразил обеспокоенность тем, что во время манифестаций "может распространяться огнестрельное оружие". "В ходе акций протеста погибли четыре человека, сотни были ранены. Настоящие "желтые жилеты" не могут служить живым щитом, - сказал Гриво. - Те, кто присутствуют на манифестациях, не позволяют полиции производить задержания".

Гриво посоветовал не участвовать в субботних протестах в Париже. "Это совет, который я хочу дать", - сказал он, предупредив, что "на нападения во время протестов будет дан соразмерный и решительный ответ".

Представитель кабмина также подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в скором времени выступит с заявлением по сложившейся в стране ситуации.

"Желтые жилеты"

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. - в Париже. Во время последних столкновений, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн.