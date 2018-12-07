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Националисты устроили в Киеве акцию с требованием запретить российский бизнес на Украине

Партия "Национальный корпус" формирует колонны, чтобы направиться к зданию администрации президента

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Национальный корпус" возобновила демонстрацию, добиваясь разрыва отношений и договоров с Россией, а также запрета российского бизнеса на Украине. Более ста активистов партии собрались на "майдане" Независимости в центре Киева, чтобы объявить о своих требованиях и плане действий, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы возобновляем акции по блокированию российского бизнеса на Украине, призываем патриотов присоединиться к нам", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Он сказал также, что партия, в частности, обращается к парламенту и президенту с призывом "разорвать дипотношения с РФ", а также "одобрить необходимые указы и законы", которые бы сделали невозможным ведения бизнеса на Украине российскими компаниями и гражданами.

В ходе митинга "Национальный корпус" формирует колонны, чтобы направиться к зданию администрации президента, чтобы там представить свои требования. Тем временем правительственный квартал и администрация президента усиленно охраняются в связи с пленарным заседанием Верховной рады и визитом в Киев президента Литвы Дали Грибаускайте.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеВыход Украины из Договора о дружбе с Россией
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