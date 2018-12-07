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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Источник: в ЕС нет согласия по санкциям против РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Дипломатический источник также отметил, что в целом страны Евросоюза продолжают обсуждать инцидент в Азовском море
© REUTERS/Francois Lenoir

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. В Евросоюзе нет согласия относительно возможных новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в пятницу дипломатический источник.

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"Некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие - нет. Пока по этому вопросу среди 28 стран нет согласия", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что в целом страны - члены ЕС продолжают обсуждать ситуацию в Керченском проливе.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Украина и западные страны использовали этот инцидент как очередной повод для обвинения России в якобы нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.

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