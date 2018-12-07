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СМИ: суд по делу об убийстве Карлова начнется в Турции 8 января

Посол РФ в был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре
Андрей Карлов Александр Щербак/ТАСС
Андрей Карлов
© Александр Щербак/ТАСС

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Турции принял обвинительное заключение прокуратуры по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщила в пятницу газета Hurriyet.

По данным издания, судебный процесс по этому делу начнется 8 января 2019 года.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
 

Теги
ТурцияРоссияКарлов, Андрей Геннадьевич
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