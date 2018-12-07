Националисты передали Порошенко письмо с требованием запретить российский бизнес

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Украинская ультраправая партия "Национальный корпус" передала президенту Украины Петру Порошенко письмо с требованиями разорвать дипотношения с РФ, прекратить действие двусторонних документов и запретить ведение бизнеса в стране российским компаниями.

Свой ультиматум к главе государства они огласили на митинге на площади Независимости, а затем у стен администрации главы государства, где собралось более тысячи националистов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Чиновник президентской администрации пообещал присутствующим "рассмотреть требования и ответить на них в соответствии с законом".

Требования, изложенные в письме, касаются разрыва дипотношений с РФ и международных договоров, в частности, о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, в тексте содержится предложение подготовить и принять в Верховной раде "законопроект о запрете российских банков и другого российского бизнеса". "Нацкорпус" предложил также ввести санкции против российских компаний и граждан, которые ведут бизнес на украинской территории, блокировать их активы и направить деньги на укрепление обороноспособности Украины.

Кроме того, националисты потребовали "привлечь к ответственности агентов влияния Кремля на Украине", при этом конкретных имен они не называли.

Выступающие обвинили Порошенко в том, что он, вопреки обещаниям, продолжает вести бизнес, в том числе в России, а также выводит деньги в офшоры. Руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов в этой связи упрекнул украинское руководство в политической манипуляции в отношениях с Россией.